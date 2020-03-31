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Пандемия коронавируса нового типа

Глава ТПП считает, что меры поддержки бизнеса смягчат негативные тенденции в экономике

По словам Сергея Катырина, они создадут основу для развития бизнеса в дальнейшем

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Принятые депутатами Госдумы законы о поддержке предпринимательства в России могут смягчить последствия нестабильной экономической ситуации, вызванной распространением коронавируса нового типа, считает глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

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Госдума во вторник приняла положения об отсрочках по налогам и смягчении налогового контроля, а также о снижении страховых взносов для малого и среднего бизнеса на период с 1 января до 31 декабря 2020 года, а Совет Федерации одобрил закон, дающий регионам право самостоятельно вводить налог на профессиональный доход - налоговый режим для самозанятых.

"Указанные меры в целом позволят не только смягчить последствия текущей непростой ситуации, но и создадут основу для развития бизнеса в дальнейшем", - сказал Катырин во вторник ТАСС, комментируя принятие поправок.

По его словам, одной из наиболее существенных мер является предоставление возможности регистрироваться в качестве самозанятых по всей стране. "Это позволит стимулировать граждан на открытие своего дела и, как следствие, минимизировать возможные последствия от коронавируса для экономики", - сказал глава палаты.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект, с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями. По последним данным, налоговый режим использует около 550 тыс. человек.

Теги
РоссияКатырин, Сергей НиколаевичПандемия коронавируса нового типа
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