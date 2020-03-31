Глава ТПП считает, что меры поддержки бизнеса смягчат негативные тенденции в экономике

Госдума во вторник приняла положения об отсрочках по налогам и смягчении налогового контроля, а также о снижении страховых взносов для малого и среднего бизнеса на период с 1 января до 31 декабря 2020 года, а Совет Федерации одобрил закон, дающий регионам право самостоятельно вводить налог на профессиональный доход - налоговый режим для самозанятых.

"Указанные меры в целом позволят не только смягчить последствия текущей непростой ситуации, но и создадут основу для развития бизнеса в дальнейшем", - сказал Катырин во вторник ТАСС, комментируя принятие поправок.

По его словам, одной из наиболее существенных мер является предоставление возможности регистрироваться в качестве самозанятых по всей стране. "Это позволит стимулировать граждан на открытие своего дела и, как следствие, минимизировать возможные последствия от коронавируса для экономики", - сказал глава палаты.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект, с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями. По последним данным, налоговый режим использует около 550 тыс. человек.