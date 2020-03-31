Крым прекратил продажу билетов на автобусы в Севастополь и на Кубань

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Министерство транспорта Крыма внесло изменения в режим работы пассажирского транспорта, в частности, прекращена продажа билетов на автобусы с 31 марта по 14 апреля 2020 года в направлении Краснодарского края и Севастополя. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минтранса республики.

"Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымавтотранс" прекращена реализация проездных билетов на межрегиональные маршруты регулярных перевозок в направлении Краснодарского края до принятия решения о возобновлении перевозок. В этот же период будет прекращена реализация проездных билетов и отправление автобусов, следующих по смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок в направлении Севастополя", - говорится в сообщении.

Эти изменения связаны с решением администрации Краснодарского края об ограничении междугородних перевозок по территории региона, в том числе транзитных и о приостановлении автобусного сообщения по смежным межрегиональным маршрутам, на автовокзалах и автостанциях Севастополя.

Доставка пассажиров по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок междугороднего и пригородного сообщения осуществляется в соответствии с установленными графиками движения по фактическому пассажиропотоку.

Перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского сообщения осуществляются с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 в соответствии с установленными графиками движения, а с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:59 - по фактическому пассажиропотоку.

Сообщается, что перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном и дальнем следовании осуществляются без ограничений, согласно установленному графику движения поездов. Аэропорт Симферополь работает в штатном режиме. Изменения связаны с исполнением решения оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым.

Стоимость компенсируют

В пресс-службе "Крымавтотранса" ТАСС сообщили, что пассажирам, которые приобрели билеты, будет компенсирована полностью их стоимость. "Но, таких, очевидно, будет немного, потому что мы предупреждали о возможности такой меры [приостановке сообщения]", - сообщили в пресс-службе.

Из Крыма в другие регионы России организовано около 100 автобусных маршрутов по Крымскому мосту. В составе "Крымавтотранса" 59 автостанций и автовокзалов в городах и районах полуострова. Общий объем пассажирских перевозок в республике ежегодно составляет около 13 млн человек.

В новость внесены изменения (19:03 мск) - добавлены подробности.