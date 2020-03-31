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Пандемия коронавируса нового типа

"Деловая Россия" направила Мишустину новый пакет предложений по поддержке бизнеса

В частности, бизнес-объединение просит отсрочить уплату налога на доход физических лиц до конца года

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Общественная организация крупного и среднего бизнеса "Деловая Россия" 30 марта на фоне ситуации с коронавирусом направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину пакет предложений по поддержке компаний несырьевого сектора экономики. Соответствующее письмо с предложениями председателя "Деловой России" Алексея Репика есть в распоряжении ТАСС.

"Широкий спектр предприятий несырьевого сектора экономики, для которых субъекты МСП выступают в качестве поставщиков, подрядчиков и потребителей, пока остается неохваченным, убытки первых неизбежно приводят к банкротствам вторых. Объявление недели с 30 марта по 5 апреля 2020 года нерабочей, последующее введение режима строгой самоизоляции в Москве и других субъектах РФ, а также возможное продление карантина в связи с ростом числа заболевших могут усугубить экономическую ситуацию и привести к безработице и банкротству компаний. В этой связи считаем целесообразным расширение области применения антикризисных инструментов на всю экосистему предприятий частного несырьевого сектора", - указывает в своем письме Репик.

Среди 27 предложений есть отмена авансовых платежей по налогу на прибыль на 2020 год и предоставление отсрочки на выплату самого налога на прибыль за 2019 год до 30 сентября текущего года. Кроме того, бизнес-объединение просит отсрочить уплату налога на доход физических лиц (НДФЛ) до конца текущего года.

Кредиты

В организации также предлагают запустить отдельную программу изменения структуры капитала российских предприятий с помощью выдачи субординированных кредитов (то есть предоставления компаниям капитальных средств под гарантией на срок от трех до пяти лет, они не могут быть востребованы кредитором раньше окончания срока).

"Плюсы в том, что субординированные кредиты не идут как долговая задолженность (это главное), контроль целевого использования со стороны рыночных игроков (банков) и часть рисков не на государстве. Главное - это то, что субординированные кредиты не растят долговую задолженность. Чтобы после кризиса была не зомби-экономика (с компаниями с задолженностями и живущие на субсидиях), а работающие механизмы, поэтому надо не долг растить, а повышать капитализацию", - пояснили ТАСС в пресс-службе "Деловой России".

Также предлагается ввести мораторий на повышение кредитных ставок и субсидировать предприятиям в размере половины ключевой ставки выплату кредитов до 30 сентября текущего года. Кроме того, в бизнес-объединении считают необходимым субсидировать затраты на предоставление беспроцентных кредитов, которые будут выдаваться на текущие и капитальные ремонты производственных предприятий, чтобы избежать техногенных катастроф.

Обязательства по договорам

В бизнес-объединении предлагают ввести мораторий на взимание административных и договорных штрафов за просрочку исполнения по контрактам в период пандемии, предусмотреть перенос сроков сдачи объектов капитального ремонта и строительства автомобильных дорог.

Форс-мажор

Репик указывает на необходимость признания введения карантина и роста заболеваемости из-за коронавируса фактом форс-мажора на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Кроме того, по мнению составителя письма, следует отнести к форс-мажорным обстоятельствам все последствия ограничений, в частности, срыва производственных процессов создания товаров, оказания услуг в финансовой сфере, внешнеэкономической деятельности и трудовых процессов.

О ситуации

29 марта президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, предусматривающие отсрочку уплаты налогов, за исключением НДС для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Кроме того, президент распорядился отсрочить уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на полгода для микропредприятий.

24 марта российское объединение среднего и крупного бизнеса "Деловая Россия" направило письмо президенту России Владимиру Путину с предложениями по поддержке бизнеса и граждан в ситуации с пандемией коронавируса. В письме предлагалось снизить операционные расходы компаний, освободив собственников помещений от уплаты кадастрового и земельного налога до конца текущего года, приостановить взимание платы с грузовиков, которые имеют массу выше 12 тонн, и ввести государственное софинансирование расходов на оплату труда компаниями. Кроме того, в предложенных мерах было указано субсидирование для всего малого и среднего бизнеса разницы между действующей ключевой ставкой, которая составляет 6%, и той, которая будет по состоянию на 1 апреля, а также отсрочка по выплатам кредитных процентов, всех налогов, кроме НДС, НДПИ, акцизов и налогов на игорный бизнес, до официальной отмены специальных режимов на фоне пандемии. Всего в письме было 26 предложений.

По состоянию на 31 марта число заразившихся коронавирусом в России составляет 2337, 17 человек умерли.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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