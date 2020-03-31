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Парфюмерная отрасль ускорила регистрацию в системе маркировки в три раза с начала года

Общее число участников превысило 3,6 тыс.

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Число регистраций в системе маркировки товаров выросло в парфюмерной отрасли в три раза с января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"С января по март 2020 года в системе маркировки зарегистрировались 2411 новых компаний и индивидуальных предпринимателей парфюмерной отрасли, общее число участников выросло в три раза и достигло 3 609", - говорится в сообщении.

В частности, по данным оператора, в системе зарегистрировано 2 408 индивидуальных предпринимателей, что в четыре раза больше по сравнению с началом текущего года. "Число подключений новых индивидуальных предпринимателей растет с каждым месяцем: в январе их было 272, в феврале - 693, в марте - 824", - отметили в пресс-службе.

Как пояснил руководитель товарной группы "Парфюмерия и Бытовая электроника" ЦРПТ Сергей Парфенов, для покупателя процесс внедрения маркировки в отрасли пройдет незаметно. "Кроме того, с маркировкой покупатель получит гарантии легальности продукции, что сам сможет проверить в мобильном приложении "Честный знак", - пояснил он.

Эксперимент по маркировке духов и туалетной воды начался 1 июля 2019 года. Согласно постановлению правительства, обязательная маркировка парфюмерной продукции начнется с 1 октября 2020 года.

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