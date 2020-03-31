АКРА подтвердило кредитный рейтинг России на уровне A- со "стабильным" прогнозом

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Российской Федерации в иностранной и национальной валютах на уровне A- со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении пресс-службы агентства.

Также АКРА сохранило краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной и в национальной валютах на уровне S1.

В агентстве отметили, что долгосрочный рейтинг поддержан низким уровнем госдолга страны, устойчивой внешней позицией, а также эффективной монетарной политикой и ее скоординированностью с фискальной политикой. Факторами, оказывающими давление на кредитный рейтинг, аналитики называют низкий потенциал экономического роста, ограниченную диверсификация экспорта, непрозрачность обязательств правительства РФ по отношению к некоторым компаниям госсектора, а также угроза введения санкций.

"Стабильный" прогноз объясняется тем, что при ожидаемом в 2020 году циклическом замедлении экономического роста, связанного с неблагоприятными внешними факторами и пандемией коронавируса, правительство РФ может поддержать экономику с помощью бюджетной политики. Долговое финансирование дефицита при этом будет применяться крайне ограниченно, учитывая значительный объем ликвидных остатков бюджета, ожидают аналитики.