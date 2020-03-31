США хотят получить больше информации о продаже "Роснефтью" активов в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Американская администрация хотела бы получить больше информации о продаже "Роснефтью" активов в Венесуэле. Об этом сообщил во вторник на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

"Мы пытаемся узнать больше об этом. Что это за компания, какой деятельностью она будет заниматься, возьмет ли она на себя 100% того, чем занимается "Роснефть" или меньше? Это пока не ясно", - сказал Абрамс.

Ранее сообщалось, что "Роснефть" заключила соглашение с компанией, на 100% принадлежащей правительству Российской Федерации, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях. В результате соглашения "Роснефть" получит 9,6-процентный пакет собственных акций. В пресс-службе кабмина ТАСС сообщили, что владельцем активов "Роснефти" в Венесуэле стала компания, принадлежащая Российской Федерации. В тот же день была учреждена новая компания "Росзарубежнефть". Она полностью принадлежит Росимуществу.

Оценки США

Комментируя далее последствия нынешней ситуации на мировом энергетическом рынке для Венесуэлы, Абрамс выразил мнение, что они будут крайне негативными и масштабными.

"Мы уже видим падение объемов добычи [нефти в Венесуэле], у них заканчиваются хранилища, поскольку они добывают нефть, но не могут ее нигде продать", - отметил дипломат.

Вместе с тем, признал он, состоявшееся на прошлой неделе заочное предъявление Минюстом США обвинений ряду представителей руководства Венесуэлы практически не скажется на нефтяной отрасли южноамериканской республики. "Эти шаги Министерства юстиции США, как мне кажется, не имеют непосредственного воздействия на доходы режима. Тем не менее коллапс цен на нефть действительно имеет. Это (Венесуэла - прим. ТАСС) - все еще базирующаяся на нефти экономика. И, по мере падения объемов добычи, во-первых, сокращаются и сокращаются получаемые ими долларовые поступления за баррель, и [еще] они не имеют возможности продавать [нефть], поскольку, к примеру, потребителям в Азии дешевле приобретать саудовскую сырую нефть, так как она ближе, расходы на транспортировку меньше", - заявил сотрудник Госдепартамента США.

"Совершенно ясно, что объем средств, получаемых [от продажи нефти] режимом (законными властями Венесуэлы - прим. ТАСС), будет резко сокращаться", - полагает он.

В связи с этим у Абрамса поинтересовались, до какой степени могут падать такие денежные поступления в бюджет Венесуэлы. "Надо смотреть на цены на нефть", - сказал в ответ американский дипломат. Кроме того, продолжал Абрамс, следует учитывать объем добычи нефти в Венесуэле. "Он, вероятно, сейчас снизился до 500 тыс. [баррелей в сутки]. Посмотрите на цены на нефть. Они сильно упали. Значительная часть объемов нефти Венесуэлы - тяжелая. Поэтому она продается по цене ниже рыночной. Они продают ее с очень большой скидкой - возможно, $15 [за баррель]. [Когда нефть марки] Brent стоит $50 [за баррель], они (власти Венесуэлы - прим. ТАСС) продают, вероятно, за $35-30. Если Brent продается за $30, то они (власти Венесуэлы - прим. ТАСС) не получают много денег. <...> [Президент Венесуэлы] Николас Мадуро заявил на прошлой неделе, что они не покрывают расходы на добычу. Поэтому вы можете видеть, что воздействие огромное", - добавил спецпредставитель США.