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Россия стала третьей страной по объему экспорта нефти и нефтепродуктов в США в январе

Первое место заняла Канада, второе - Мексика

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Россия заняла третье место среди стран по объему экспорта нефти и нефтепродуктов в США в январе 2020 года, суточные поставки которых составили 601 тыс. баррелей, следует из материалов Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Первое место заняла Канада (4,505 млн баррелей в сутки), второе - Мексика (854 тыс. баррелей в сутки).

При этом Россия обогнала Саудовскую Аравию, которая заняла четвертое место в списке экспортеров (407 тыс. баррелей в сутки).

Большая часть российских поставок в США пришлась на нефтепродукты, экспорт нефти составил лишь 95 тыс. баррелей в сутки. По этому показателю РФ заняла только 7-е место, уступив Канаде, Мексике, Саудовской Аравии, Колумбии, Ираку и Эквадору. Больше всего нефти в США экспортировала Канада - 3,875 млн баррелей в сутки.

Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в США в январе вырос на 87% в годовом выражении, при этом поставки только нефти упали на 10,4%.

США в январе импортировали 6,4 млн баррелей нефти в сутки, что на 422 тыс. баррелей меньше, чем в декабре.

Теги
КанадаМексикаСШАРоссия
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