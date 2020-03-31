РЖД снизили глубину продаж билетов до 45 суток на фоне падения пассажиропотока

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. РЖД снизили глубину продаж билетов на поезда до 45 суток на фоне снижения пассажиропотока на внутрироссийских маршрутах и большого количества возвратов, говорится в сообщении холдинга.

Ранее пассажиры имели возможность приобрести билеты за 90 суток до отправления поезда, а на некоторые поезда - за 120 дней.

"Холдинг "РЖД" вернется к прежним условиям продажи билетов после снятия ограничений, связанных с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, когда пассажиры смогут свободно планировать свои путешествия", - отметили в компании.

Ранее РЖД внесли изменения в график курсирования поездов на внутрироссийских маршрутах, сократив частоту на некоторых направлениях.