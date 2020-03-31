ВТБ за неделю получил более 13 тыс. обращений на реструктуризацию кредитов

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Банк ВТБ за последнюю неделю получил более 13 тыс. обращений от клиентов-физлиц по вопросу реструктуризации кредитов на фоне эпидемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

"ВТБ первым из российских банков заявил о разработке комплекса мер помощи заемщикам-физлицам, пострадавшим от эпидемии коронавируса. За последнюю неделю в банк поступило свыше 13 тыс. обращений по вопросам реструктуризации кредитов. Каждое из них рассматривается в индивидуальном порядке", - отмечается в сообщении.

При этом из этого числа поступивших обращений 211 заявок было подано от клиентов, заболевших коронавирусом, с просьбой предоставить кредитные каникулы. Так, 57 заявки были по ипотеке и 154 - по кредитам наличными. "Отсрочка платежей будет подключена автоматически по факту предоставления больничного листа", - заверили в ВТБ.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). Умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.