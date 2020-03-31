{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

ВТБ за неделю получил более 13 тыс. обращений на реструктуризацию кредитов

Из этого числа поступивших обращений 211 заявок было подано от клиентов, заболевших коронавирусом, с просьбой предоставить кредитные каникулы

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Банк ВТБ за последнюю неделю получил более 13 тыс. обращений от клиентов-физлиц по вопросу реструктуризации кредитов на фоне эпидемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"ВТБ первым из российских банков заявил о разработке комплекса мер помощи заемщикам-физлицам, пострадавшим от эпидемии коронавируса. За последнюю неделю в банк поступило свыше 13 тыс. обращений по вопросам реструктуризации кредитов. Каждое из них рассматривается в индивидуальном порядке", - отмечается в сообщении.

При этом из этого числа поступивших обращений 211 заявок было подано от клиентов, заболевших коронавирусом, с просьбой предоставить кредитные каникулы. Так, 57 заявки были по ипотеке и 154 - по кредитам наличными. "Отсрочка платежей будет подключена автоматически по факту предоставления больничного листа", - заверили в ВТБ.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). Умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Почти 26 тыс. рабочих мест создано в ТОР на Дальнем Востоке за пять лет их работы
Общий объем заявленных инвестиций в проекты ТОР составляет 2,9 трлн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС