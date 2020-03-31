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Пандемия коронавируса нового типа

"Яндекс.Лавка" начала указывать на пакетах с доставкой температуру сборщика заказа

В ближайшее время ожидается запуск услуги доставки заказа другому человеку

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Сервис доставки продуктов "Яндекс.Лавка" начал указывать на пакетах с заказом температуру его сборщика, написал на своей странице в Facebook гендиректор "Яндекс.Лавки" Илья Красильщик.

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"Чтобы не заразились вы, чтобы не заразились курьеры, чтобы не заразились кладовщики. Для этого мы ввели бесконтактную доставку. Для этого все курьеры и кладовщики прямо сейчас получают маски, перчатки и салфетки. Для этого с сегодняшнего дня на каждом заказе "Лавки" есть стикер, на котором написана температура человека, собравшего ваш заказ (температура курьеров тоже меряется каждый день)", - сообщил Красильщик.

По его словам, в ближайшее время будет запущена услуга доставки заказа другому человеку.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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