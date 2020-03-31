Туроператоры просят сократить размер взносов на содержание дирекции "Турпомощи"

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Туроператоры в условиях необходимости возврата средств туристам из-за эпидемии коронавируса просят сократить размер взносов на содержание дирекции ассоциации "Турпомощь". Соответствующее письмо было направлено руководителю Ростуризма Зарине Догузовой, говорится в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Основной задачей ассоциации "Турпомощь" является оказание экстренной помощи российским туристам за рубежом, оказавшимся в сложной ситуации по причине финансовой несостоятельности туроператора. При этом на базе ассоциации администрируются фонды персональной ответственности туроператоров в сфере выездного туризма, а также резервный фонд. Главой наблюдательного совета "Турпомощи" является руководитель Ростуризма.

"В документе [письме АТОР] отмечается, что сегодня туроператоры в сфере выездного туризма для финансирования расходов, связанных с текущей деятельностью объединения "Турпомощь", платят максимально возможный, исходя из закона, взнос - 0,05%, что для ряда крупных туроператоров составляет 200-500 тыс. рублей. Средние компании уплачивают от 50 тыс. до 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении АТОР.

В сложной из-за коронавируса ситуации АТОР предлагает вынести на голосование наблюдательного совета "Турпомощи" вопрос "о существенном снижении размера взноса на содержание объединения, например, не более 10 тыс. рублей в год для всех туроператоров".

Ранее АТОР предложила перенести срок сдачи отчетности в Ростуризм и "Турпомощь", оплаты взноса в персональный фонд и на содержание дирекции "Турпомощи", а также продлить срок предоставления нового договора страхования финансовой ответственности туроператоров до 15 мая 2020 года.

"Меры, изложенные в обращении, позволят туроператорам, которые и так сейчас испытывают давление со стороны потребителей, турагентов и иностранных партнеров, без возможности в ближайшую неделю посещать рабочие места, исполнить законодательные требования в полном объеме", - говорится в письме, которое цитируется в сообщении АТОР.