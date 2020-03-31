Почти 26 тыс. рабочих мест создано в ТОР на Дальнем Востоке за пять лет их работы

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Почти 26 тыс. рабочих мест - более трети от планируемого числа - создано в территориях опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке за пять лет с момента утверждения механизма, говорится в опубликованном во вторник сообщении Минвостокразвития.

Сейчас на Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - Свободный порт Владивосток (СПВ) и 20 ТОР, которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями.

"30 марта 2020 года исполнилось пять лет с момента принятия федерального закона "О территориях опережающего социально-экономического развития". За тот период инвесторы, несмотря на долгосрочной характер их планов, добились серьезных результатов: <…> треть из 75 тыс. планируемых к созданию в ТОР рабочих мест уже создана. Почти 26 тыс. дальневосточников трудятся на введенных в эксплуатацию заводах и фабриках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операционную деятельность уже осуществляет каждый четвертый проект - 115 из 435. Общий объем заявленных инвестиций в проекты в дальневосточных ТОР составляет 2,9 трлн рублей, из них уже вложено 711,5 млрд рублей, или почти 25%.

По данным министерства, сейчас в ТОР реализуются проекты в различных отраслях экономики, в том числе в сфере жилищного строительства, туризма, медицины, сельского хозяйства. Востребованной отраслью является логистика и транспорт - в этом направлении работает каждый седьмой резидент ТОР. По объему инвестиций среди отраслей лидирует газохимия, в которой четыре инвестора реализуют проекты на сумму более 1,2 трлн рублей. Больше всего специалистов занято в сфере судостроения, в которой создается более 11 тыс. рабочих мест.

Среди регионов по количеству резидентов лидирует Приморский край, на втором месте - Камчатский и Хабаровский края (100, 98 и 69 соответственно). При этом, как отмечают в министерстве, большую часть (до 85%) резидентов дальневосточных ТОР составляют представители малого и среднего бизнеса.