Исследование: порядка 37% торговых точек в России приостановили работу из-за коронавируса

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Порядка 37% торговых точек в РФ временно остановили работу по состоянию на 30 марта по сравнению с данными за февраль из-за распространения в России коронавируса. Об этом говорится в исследовании ИТ-компании "Эвотор".

"По сравнению с данными за февраль 37% торговых точек в России временно остановили работу. В Москве временно закрылись 73% торговых точек, в Санкт-Петербурге - 58%. В Центральном [федеральном] округе закрылись на карантин 46% торговых точек, Северо-Западном - 43%, Уральском - 39%, Приволжском - 36%, Южном - 34%, Сибирском и Дальневосточном - 27%", - говорится в исследовании.

При этом, отмечают эксперты, в большей степени карантинные меры ударили по магазинам с непродовольственными товарами и сферы услуг. Приостановили работу 85% магазинов одежды, 78% цветочных лавок, 75% магазинов электроники, 71% фитнес-центров, 65% гостиниц.

Часть предприятий общепита продолжили работать в режиме доставки. Однако около 65% столовых и 42% кафе и ресторанов временно закрылись. "Мы наблюдаем существенное падение выручки даже в тех сегментах, на которые не распространяются ограничения карантина. Из-за снижения потока покупателей, болезни сотрудников или сложностей с поставками временно закрылись около 25% супер- и минимаркетов, пекарен и зоомагазинов. С введением карантина не изменилось только количество работающих магазинов алкоголя", - отмечают эксперты.

"В ближайшие три месяца потерять свое дело рискует каждый второй предприниматель в России. Самый большой риск нынешней ситуации - это безработица", - добавляют аналитики.

"Эвотор" обрабатывает данные более 600 тыс. смарт-терминалов, установленных в торговых точках по всей России.