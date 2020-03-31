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В ЕАЭС ввели запрет на экспорт круп, муки и чеснока до 30 июня

Отмечается, что введение запрета позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в связи с распространением коронавируса приняла решение о введении второго пакета мер, направленных на установление временного запрета на вывоз из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отдельных видов продовольственных товаров. Среди них - репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, говорится в сообщении комиссии.

"Их вывоз запрещается на период до 30 июня. Решение коллегии ЕЭК вступит в силу по истечении 10 дней с даты его публикации на сайте ЕЭК. Введение запрета позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки", - уточняется в сообщении.

Первый пакет

В ЕЭК уже принят ряд мер, целью которых является оперативное реагирование на распространение коронавирусной инфекции. "Принимаемые решения помогают стабилизировать экономическую ситуацию в ЕАЭС, имеют важное значение для населения стран союза", - подчеркивают в комиссии.

Так, 16 марта на заседании совета ЕЭК принято решение об освобождении до 30 сентября от ввозной таможенной пошлины товаров, импортируемых для предупреждения и предотвращения распространения коронавируса на территории ЕАЭС. Решение распространяется, прежде всего, на средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, диагностические реагенты, отдельные виды медицинского оборудования и материалов. Ввоз с освобождением от уплаты ввозной пошлины осуществляется на основании подтверждения целевого назначения национальными уполномоченными органами в сфере здравоохранения.

24 марта коллегия ЕЭК приняла решение о введении временного запрета на вывоз из ЕАЭС таких товаров, как вата, марля, бинты, маски, полумаски, маски-респираторы, респираторы, фильтры для средств индивидуальной защиты органов дыхания, защитные очки, дезинфицирующие средства, бахилы, отдельные виды одежды и принадлежностей к одежде, перчатки.

На внеочередном заседании совета ЕЭК 25 марта принято распоряжение о совместных и скоординированных действиях стран ЕАЭС для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В частности, стороны договорились обмениваться информацией и проводить оперативные консультации по предпринимаемым действиям и принимаемым национальным нормативным правовым актам, координировать деятельность национальных уполномоченных органов в сфере здравоохранения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Правительствам союзных государств поручено проработать вопросы оказания взаимной помощи, в том числе гуманитарной, адресных коммерческих поставок друг другу в случае возникновения дефицита товаров. По оперативным вопросам поставок товаров первой необходимости будут определены должностные лица.

Внеочередной порядок

Решения, связанные с мерами реагирования на распространение коронавирусной инфекции (в сферах таможенно-тарифного, нетарифного и таможенного регулирования, осуществления транспортного, санитарного, ветеринарно-санитарного, карантинного фитосанитарного контроля, технического регулирования и трудовой миграции), будут обсуждаться во внеочередном порядке и вступать в силу в 10-дневный срок с даты их публикации на сайте ЕЭК. Дополнительно достигнута договоренность о том, какие меры будут приняты для ускорения принятия и подписания важных документов комиссии и их вступления в силу.

Продолжается работа по дополнению списков товаров, которые будут ввозиться в союз беспошлинно. В них могут войти товары первой необходимости, пищевые продукты, критически важные для отдельных производств сырье и компоненты. Такой дополнительный перечень намечено обсудить на заседании совета ЕЭК 3 апреля.

"Кроме того, правительства государств ЕАЭС и Евразийская экономическая комиссия продолжают работать над новыми совместными мерами по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции, содействию экономическому развитию в условиях пандемии", - говорится в сообщении комиссии.

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