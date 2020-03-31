"ИННОПРОМ-2020" перенесли на июль 2021 года

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Международная выставка "ИННОПРОМ" в Екатеринбурге перенесена с июля 2020 года на июль 2021 года на фоне коронавируса. Об этом говорится в сообщении Минпромторга . Ранее в министерстве сообщали об отмене выставки в этом году.

"Председателем организационного комитета по подготовке и проведению Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ", министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым принято решение о переносе запланированной на период с 7 по 10 июля 2020 года в Екатеринбурге выставки на июль 2021 года, - отмечается в сообщении. - Решение связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире и направлено на предупреждение и предотвращение распространения на территории РФ новой коронавирусной инфекции COVID-19".

В министерстве отметили, что о решении уже проинформированы правительство Свердловской области, оператор выставки "Формика", в ближайшее время планируется проинформировать итальянскую строну. Италия должна была стать страной-партнером выставки в 2020 году.

"ИННОПРОМ" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России. В 2012 году правительство РФ присвоило выставке федеральный статус. Странами-партнерами в разные годы выступали Индия, Китай, Турция, Южная Корея и Япония. В 2019 году мероприятие посетили более 43 тысяч человек.