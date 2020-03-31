Фондовые торги в США закрылись умеренным спадом основных индексов

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Торговая сессия на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник закрылась умеренным спадом.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones понизился на 410,32 пункта (1,84%) и установился на отметке 21 917,16 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 42,06 пункта (1,60%) и оказался на отметке 2 584,59 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 74,05 пункта (0,95%), до 7 700,10 пункта.

Нефть марки WTI подорожала. К 16:17 по времени Восточного побережья США (23:17 мск) цена поставок энергоносителя в мае повысилась на $0,26 (1,29%), до $20,25.

По оценке The Wall Street Journal, торги во вторник подвели неутешительный итог наихудшего квартала со времен глобального финансового кризиса 2008 года. Этот квартал начинался на волне оптимизма, во многом обусловленного заключением торговой сделки США и Китая, на в дальнейшем испытал на себе удар вспышки нового коронавируса, перешедшей в полномасштабную пандемию.

Как результат, Dow Jones за минувший квартал снизился на 23%, что стало самым глубоким спадом с 1987 года. S&P 500 потерял 20%. Это стало крупнейшим квартальным снижением данного индекса с 2008 года.