ЦБ вновь отменил комиссии для банков в Системе быстрых платежей

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Банк России с 1 апреля вновь обнулил комиссии, которые кредитные организации уплачивают регулятору за использование Системы быстрых платежей. Нулевой тариф будет действовать до 30 июня 2022 года.

Система быстрых платежей (СБП) - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе.

С момента запуска системы в течение 2019 года для банков уже действовал льготный период, когда ЦБ не брал с них плату за операции в СБП. С 1 января 2020 года регулятор начал взимать с банков комиссию от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода, однако в феврале объявил о повторном введении льготного периода.

Как ранее отмечала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, нулевой тариф "позволит, с одной стороны, снизить издержки самих банков, а с другой - установить если не нулевые, то минимальные тарифы для своих клиентов".

По-прежнему бесплатно

Вопрос о тарифах для клиентов не раз поднимался в дискуссиях между банковским сообществом и регулятором. В Банке России занимают принципиальную позицию, что стоимость сервиса для россиян должна быть минимальной.

Поскольку изначально в течение 2019 года для банков действовал льготный период, быстрые переводы были бесплатны также и для россиян. При этом даже с введением комиссий регулятора в 2020 году крупнейшие банки-участники по-прежнему сохранили сервис бесплатным.

Тем не менее, учитывая высокую социальную значимость СБП, особенно в условиях пандемии коронавируса, ЦБ воспользовался своим правом на установление верхнего предела таких комиссий и ограничил их размер с 1 мая 2020 года. Так, переводы через систему на сумму до 100 тыс. рублей в месяц будут осуществляться банками без взимания платы. Свыше 100 тыс. рублей в месяц комиссия должна составлять не более 0,5% суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.