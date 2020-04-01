Украина начала применять спецпошлину в размере 65% на электроэнергию и уголь из России

КИЕВ, 1 апреля. /ТАСС/. Украина начала применять специальную пошлину в размере 65% на электроэнергию и уголь, кроме антрацита для энергетики и коксующегося угля для металлургии, которые поступают из России. Решение о ее установлении принято на заседании правительства страны 18 марта.

По информации украинских СМИ, это может привести к полному прекращению импорта указанных групп товаров из России. В 2019 году доля РФ в поставках каменного угля и антрацита составляла более 58%. Всего в прошлом году на Украину импортировано угля на 2,8 млрд долларов. Кроме того, сообщилось, что импорт электроэнергии из России и Белоруссии в общем балансе составлял менее 1%, а импортерами выступают предприятия цветной металлургии.

С 1 января 2016 года в связи со вступлением в силу экономической части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, Россия для защиты экономических интересов приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной. С начала 2016 года на Украину распространилось продовольственное эмбарго, введенное правительством РФ в ответ на санкции европейских стран. Украина в свою очередь приняла постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России", которое вступило в силу с 10 января 2016 года.

После этого Киев неоднократно вводил новые пошлины и эмбарго на российские товары. Под ограничения, в частности, попали мясо, рыба, крупы, зерно, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные продукты, кофе, чай, водка, пиво, сигареты, ряд химикатов, минеральные удобрения, железнодорожное оборудование, корма для животных и продукция ветеринарной медицины, а также легковые автомобили, автобусы, трактора, грузовики и мотоциклы. С 1 августа 2019 года на Украине вступили в силу специальные пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа.