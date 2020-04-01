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Пандемия коронавируса нового типа

Крупнейшие аэропорты Казахстана приостанавливают прием международных пассажирских рейсов

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в стране режима чрезвычайного положения

НУР-СУЛТАН, 1 апреля. /ТАСС/. Аэропорты казахстанской столицы и крупнейшего города страны Алма-Аты со среды перестанут принимать международные рейсы. На такие дополнительные ограничительные меры власти республики пошли, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса в Казахстане.

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"С 00:00 1 апреля (21:00 мск 31 марта - прим. ТАСС) аэропорт Нур-Султана приостановит прием всех международных регулярных и эвакуационных пассажирских авиарейсов", - сообщила в преддверии введения этой меры пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Аналогичное заявление касательно работы воздушной гавани Алма-Аты распространила ранее администрация мегаполиса. По данным властей, одновременно будут приняты меры по перенаправлению маршрутов международных пассажирских авиарейсов, запланированных с 1 апреля в Алма-Ату, в другие международные аэропорты городов Казахстана.

Ограничения в регионах

Кроме того, в ряде регионов Казахстана со среды в силу вступают дополнительные ограничительные карантинные меры. Так, в Павлодарской области, по данным местной администрации, с 00:00 1 апреля будут выставлены девять блокпостов по периметру региона, ограничено автомобильное и железнодорожное пассажирское сообщение.

Помимо этого, жителям запрещается покидать дома после 22:00, кроме походов в аптеки и продуктовые магазины неподалеку, на работу и за медицинской помощью. Также будет ограничено нахождение граждан в общественных местах, в том числе на набережных, в парках, скверах, на детских и спортивных площадках.

Усиленные мер по борьбе с пандемией коронавируса вводятся с этого дня и в Северо-Казахстанской области страны. В частности, власти ограничат въезд и выезд из административного центра региона - города Петропавловска, вокруг которого установят блокпосты. Кроме проверки документов, будет также проводиться анкетирование, санитарный и ветеринарный контроль.

В районах самой области также усилены карантинные посты на дорогах с правом ограничения передвижения. "Это значит, что жители могут пересекать границы районов только по конкретной необходимости. Все другие причины, в том числе семейные торжества, должны быть ограничены", - пояснили в областной администрации.

Там также сообщили, что аэропорт Петропавловска уже закрыт. Приостановлена и продажа железнодорожных билетов, а вокзал принимает только пассажиров, которые купили билеты до 27 марта.

Кроме того, не будут работать детские сады. Пожилым людям старше 65 лет рекомендовано оставаться дома. Вводится ограничение на появление в общественных группах более трех человек. В свою очередь дети могут находиться на улице только в сопровождении взрослых.

При этом государственные учреждения, больницы, правоохранительные органы и коммунальные службы будут работать в обычном режиме. Остальные учреждения и предприятия по возможности должны перевести работников на дистанционный режим.

"Точки общепита могут работать в режиме доставки еды. Филиалам банков и почтовым отделениям нужно четкое планирование визитов клиентов во избежание скопления людей. Не более пяти человек в очередях. Надо соблюдать дистанцию в два метра", - отметили в администрации области. По ее данным, время работы общественного транспорта будет ограничено с 07:00 до 20:00.

Кроме того, усилены дезинфекционные меры, предполагающие обработку территории общественных мест, тротуаров и площадей перед торговыми центрами.

О ситуации в стране

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в стране режима чрезвычайного положения до 15 апреля в связи с коронавирусом. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате. 30 марта министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что дополнительные карантинные меры будут действовать по всей республике.

На сегодняшний день в стране подтверждены 343 случая заражения коронавирусом, 24 человека выздоровели, двое умерли.

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КазахстанПандемия коронавируса нового типа
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