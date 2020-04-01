В России вводится досудебный порядок разрешения споров по страховым выплатам из ФСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Досудебный порядок разрешения споров по страховым выплатам, которые назначаются Фондом социального страхования (ФСС) после несчастного случая на производстве либо при возникновении профессионального заболевания, вводится в России с 1 апреля.

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Соответствующий закон был принят Госдумой 18 декабря, одобрен Советом Федерации 23 декабря и подписан президентом РФ 27 декабря 2019 года.

До сегодняшнего дня граждане в случае несогласия с решением территориального органа Фонда социального страхования о сумме страховой выплаты в результате несчастного случая на производстве либо при отказе в назначении такой выплаты были вынуждены обращаться в суд. При этом у ФСС отсутствовала возможность урегулирования возникающих споров в досудебном порядке.

Согласно данным Фонда социального страхования, в период с 2011 года по октябрь 2014 год к территориальным органам ФСС массово предъявлялись судебные иски о перерасчете страховых выплат, назначенных пострадавшим на производстве и в связи с профессиональными заболеваниями. Общее количество исков за этот период составило более 6 тыс., из них удовлетворены в полном объеме 2,7 тыс., удовлетворены частично - 1,4 тыс., в 1247 случаях отказано в их рассмотрении.

В результате с ФСС было взыскано 405,5 млн рублей, в том числе 376,7 млн - на предоставление ежемесячных страховых выплат, 24,8 млн - на оплату судебных расходов, 3,9 млн - на предоставление единовременных страховых выплат.

Закон позволит разрешить все возникающие споры между гражданами и ФСС в досудебном порядке, что позволит сократить сроки рассмотрения дел, исключить сопутствующие судебные издержки и создает упрощенную систему рассмотрения жалоб.