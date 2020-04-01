Сеть отелей Marriott сообщила о возможной утечке данных более 5 млн клиентов

ТАСС, 1 апреля. Американская компания Marriott International, являющаяся оператором ряда гостиничных сетей, сообщила во вторник о возможной утечке данных около 5,2 млн постояльцев. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

В сеть могли попасть имена клиентов, их адреса, номера телефонов, электронные адреса, дни рождения, а также информация об их предпочтениях и участии в программах лояльности и партнерских программах. При этом, как заявляет Marriott, хакеры не смогли получить доступ к паспортным данным и паролям от личных учетных записей постояльцев.

В заявлении сообщается, что киберпреступники, вероятно, использовали аккаунты двух сотрудников для доступа к данным клиентов, сейчас эти аккаунты деактивированы. Компания обнаружила возможную утечку в конце февраля, но преступники могли начать действовать в середине января, отмечается в пресс-релизе.

Marriot сообщает, что начала собственное расследование, а также уведомила о случившемся соответствующие органы.

В 2018 году Marriott сообщила о кибератаке на ее дочернюю компанию Starwood, в результате которой хакеры могли получить доступ к личным данным 500 млн клиентов. Тогда власти США заявили, что за кибератакой могут стоять хакеры из Китая.