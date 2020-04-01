Глава Минэнерго США провел по телефону продуктивные переговоры с Новаком

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Министр энергетики США Дэн Бруйетт провел во вторник по телефону продуктивные переговоры со своим российским коллегой Александром Новаком, они обсудили ситуацию на мировых нефтяных рынках и договорились продолжать диалог. Об этом сообщили корр. ТАСС в пресс-службе американского ведомства.

"Сегодня [во вторник] министр Бруйетт и министр энергетики России Александр Новак провели продуктивные переговоры [по телефону] о нынешней волатильности на мировых нефтяных рынках <...>. Министр Бруйетт и министр Новак обсудили изменения на энергетическом рынке и договорились продолжать диалог между крупными производителями и потребителями энергоресурсов, в том числе в рамках G20, для поиска путей выхода из этого беспрецедентного периода потрясений в мировой экономике", - отметили в Минэнерго.

Как добавили в министерстве, Бруйетт "с нетерпением ожидает продолжения обсуждения этой важной темы со своими коллегами по всему миру". В ведомстве также напомнили, что переговоры министров энергетики двух стран состоялись после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 30 марта.

В понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что главы государств обсудили состояние мирового рынка нефти и было "условлено о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики". В Белом доме также указали, что президенты "договорились о важности [обеспечения] стабильности на мировых энергетических рынках".

Цены на нефть резко упали после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи нефти после марта, когда истекают текущие договоренности. Более того, бывшие союзники намереваются в апреле активно наращивать добычу, что наблюдатели уже окрестили ценовой войной.