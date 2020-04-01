Приморье в этом году увеличит посевные площади на 9,5%

ВЛАДИВОСТОК, 1 апреля. /ТАСС/. Приморский край в 2020 году планирует увеличить посевные площади на 9,5% - до 519,5 тыс. га - в основном для сои и кукурузы. Об этом сообщил ТАСС министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц.

"В Приморском крае планируется увеличение посевных площадей на 9,5%, что соответствует 519,5 тыс. га. В основном рост посевных площадей планируется под сою - на 10,7% к уровню 2019 года, и кукурузу - на 7,5%. Производство картофеля и овощей планируется увеличить в среднем на 6%", - сказал Бронц.

Планируется, что сои будет собрано на 25% больше, чем в 2019 году, а кукурузы - на 14%. В 2019 году урожайность кукурузы составила 52 центнера с гектара, сои - 13. Производство овощей открытого грунта планируется сохранить на прежнем уровне.

Семена в Приморье завозят из других регионов страны. Так, уже подготовлено почти 10 тыс. тонн семян зерновых культур и 35,8 тыс. тонн сои. Завезено 260 тонн элитных семян пшеницы из Алтая, планируется завоз 120 тонн элитных семян овса из Тюмени.

Бронц уточнил, что из-за распространения коронавируса фермеры должны обеспечить бесперебойную работу предприятий агропромышленного сектора (в том числе производства молока, мяса и куриных яиц) и сохранить объемы производства и себестоимость продукции. Это поможет избежать роста цен для потребителей. Чтобы избежать распространения заболевания, на входе на предприятия должны использоваться антисептики или дезинфицирующие салфетки, работникам требуется измерять температуру тела. Кроме того, должны соблюдаться временные разрывы между сменами, чтобы уменьшить контакт между работниками.