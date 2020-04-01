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Вице-премьер Абрамченко заявила, что пиковый спрос на продукты пройден

По ее словам, ситуация стабильна и находится на контроле
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Пиковый спрос на продукты в торговых сетях пройден, ситуация стабильна и находится на контроле. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера России Виктории Абрамченко.

"Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко отметила высокие темпы работы министерств и ведомств в штабном режиме, а также заявила о прохождении пикового спроса на продовольствие в торговых сетях. Как сообщила Абрамченко, ситуация с продовольствием в стране стабильна и находится на особом контроле", - говорится в сообщении.

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По ее словам, распределительные центры и склады торговых операторов заполнены продуктами. "Мы мониторим ситуацию на продовольственном рынке буквально в режиме онлайн и оперативно реагируем на потребности региональных предприятий и торговых организаций. Регионы формируют минимум двухмесячный запас продовольствия, но пиковые нагрузки на магазины уже пройдены, и предпосылок для повышенного спроса нет", - сказала она в ходе оперативного совещания с министерствами и ведомствами по вопросам регулирования потребительского рынка.

Как сообщили в пресс-службе Абрамченко, участники совещания обсудили ситуацию по основным группам продовольствия, в том числе тем, на которые был вызван повышенный спрос в середине марта. Вице-премьер особо отметила работу предприятий розничной торговли и поставщиков продукции.

"Наши производители и ритейл успешно справились с волной выраженного спроса и буквально в режиме 24/7 работали над поставками продовольствия и мгновенной выкладкой товаров. Это во многом говорит о высокой социальной ответственности компаний и мобилизации в момент выраженной покупательской активности, - сказала она.

Участники совещания также обсудили ряд вопросов в части сохранения стабильности на внутреннем рынке, а также дополнительные меры по обеспечению продовольствием. В частности, ранее Минсельхоз России предложил с 1 апреля по 30 июня 2020 года ввести ограничительный механизм квотирования экспорта наиболее важных для внутреннего рынка зерновых культур в размере 7 млн тонн. Кроме того, Минсельхозом России начата работа по подготовке к товарным интервенциям с учетом установленных предельных уровней цен на 2020-2021 год. Комплекс мер, по мнению участников совещания, будет способствовать поставкам зерна для использования аграриями на внутреннем рынке.

В совещании приняли участие представители Минсельхоза, Минпромторга, Минэкономразвития, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, ФТС, ФАС и Росстата. 17 марта председатель правительства Михаил Мишустин 17 марта утвердил план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Теги
РоссияАбрамченко, Виктория Валериевна
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