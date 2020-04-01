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Китайский город Хайкоу запустил услугу регистрации бизнеса в режиме "единого окна"

Заявитель сможет сразу же получить лицензию на ведение коммерческой деятельности и завершить все процедуры в течение одного дня

ХАЙКОУ /Китай/, 1 апреля. /ТАСС/. Центр государственных услуг района Мэйлань города Хайкоу (административный центр южной провинции Хайнань) запустил "единое окно" для регистрации бизнеса. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее данным, при подаче документов в режиме "единого окна" заявитель сможет сразу же получить лицензию на ведение коммерческой деятельности, печать, квитанцию об уплате налогов и завершить все процедуры в течение одного дня.

Власти города отмечают, что запуск "единого окна" позволит не только сократить издержки предпринимателей, но и повысит скорость регистрации бизнеса, что будет содействовать еще большей открытости рынка. Согласно официальной статистике, с момента запуска данной услуги в марте этого года в районе Мэйлань было зарегистрировано 683 новых предприятия.

В материале "Хайнань жибао" также указывается, что в настоящее время правительство берет на себя расходы по изготовлению печатей, что позволяет свести к минимуму издержки на регистрацию бизнеса. В прошлом году в районе Мэйлань было зарегистрировано более 7 тыс. новых предприятий, при этом объем сэкономленных средств составил порядка 6,4 млн юаней (около $914 тыс.).

Район Мэйлань расположен в северо-восточной части Хайкоу и является политическим, экономическим и культурным центром города.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно- исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

Теги
КитайСи ЦзиньпинХайнань
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