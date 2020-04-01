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Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в марте снизился до 47,5 пункта

Ключевым фактором последнего общего сокращения стало существенное снижение объемов производства

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в марте 2020 года опустился до отметки 47,5 пункта против 48,2 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

"Ключевым фактором последнего общего сокращения стало существенное снижение объемов производства. Хотя ряд компаний заявили, что усиление конкуренции и общее падение спроса клиентов способствовали снижению, другие связали спад с влиянием COVID-19 на бизнес. Кроме того, падение производства было самым быстрым с ноября прошлого года", - говорится в обзоре.

В IHS Markit добавили, спрос на внутреннем и внешнем рынках ослаб, так как вспышка коронавируса нового типа привела к принятию жестких мер по отношению к предприятиям во всем мире. При этом общее падение числа новых заказов было максимальным за последние четыре месяца. В марте также сократился объем экспортных продаж. Однако, несмотря на сокращение числа новых заказов, темпы падения занятости замедлились и численность рабочих в обрабатывающей промышленности РФ в конце первого квартала практически не изменилась.

В исследовании отмечается, что темпы инфляции отпускных и закупочных цен ускорились по причине роста цен на сырье. При этом производители также увеличили цены для компенсации издержек на сырье за счет покупателей.

Деловые ожидания в марте продолжали ослабевать на фоне снижения конкуренции и уровня спроса и упала до минимальных за два года значений. При этом компании ожидают роста производства в ближайшие 12 месяцев.

"Российский производственный сектор в марте продолжал сокращаться, так как влияние вспышки COVID-19 начало проявляться в глобальных цепочках поставок и условиях внешнего спроса. Более резкое сокращение новых заказов также было связано со слабым внутренним спросом, на фоне которого компании не имели возможностей усилить рост производительности", - подчеркнул экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.

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