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В российских колониях изготавливают девять видов дезинфицирующих средств

Получены необходимые сертификаты, проинформировали в Федеральной службе исполнения наказаний

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Девять видов дезинфицирующих средств изготавливают в российских колониях. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний.

"Сегодня в учреждениях уголовно-исполнительной системы изготавливаются девять видов дезинфицирующих средств, используемых для дезинфекции помещений и кожных покровов: "Аминоцид", "Тримакс-Актив", "Анафидин-Компликт", "Анафидин-Экспроф", "ОДС-17", "Биолок", "Ультрадез-Форте", "Фортис Дез", "ДС Универсальное-6", - уточнили в пресс-бюро. На все эти средства получены необходимые сертификаты соответствия.

Действующие в пяти территориальных органах ФСИН России (Чувашия, Волгоградская, Нижегородская, Иркутская и Воронежская области) производства дезинфицирующих средств обеспечивают все внутрисистемные потребности и готовы производить более чем 4 млн л таких средств ежегодно. "В ближайшее время производство дезинфицирующих средств будет запущено в Астраханской и Белгородской областях", - отметили в ведомстве.

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