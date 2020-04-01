{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Опрос: большинство россиян предпочитают не трогать бумажные деньги из-за коронавируса

По данным опроса, 54% опрошенных не принимают никаких мер гигиены после контакта с банкнотами и монетами

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Большинство россиян предпочитают безналичную оплату товаров и услуг и стараются не трогать бумажные деньги из-за коронавируса. К такому выводу пришел Сбербанк на основании опроса портала "Рамблер", проведенного в марте.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Опрос показал, что 42% опрошенных предпочитают безналичный способ оплаты в большинстве случаев и стараются не трогать бумажные деньги. Еще 9% признались, что стали гораздо чаще платить безналом из-за распространения коронавируса. 31% респондентов совершает платежи обоими способами в равной степени, а 18% редко использует банковские карты и "верит только в наличные", - отмечается в материалах Сбербанка.

При этом, по данным опроса, 54% опрошенных не принимают никаких мер гигиены после контакта с банкнотами и монетами, 26% старается вымыть руки, если купюры были старыми, а 20% респондентов протирает руки антибактериальной салфеткой или гелем после того, как подержали наличные.

Портал "Рамблер", входящий в экосистему Сбербанка, с 16 по 19 марта 2020 года провел опрос о том, каким образом россияне оплачивают товары и услуги. Среди опрошенных - 18% граждан до 35 лет, 43% - 36-50 лет и 39% - старше 50 лет.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Работа метро в Ереване приостановлена из-за коронавируса до 12 апреля
В стране работают только службы такси и железнодорожное сообщение
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС