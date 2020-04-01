Опрос: большинство россиян предпочитают не трогать бумажные деньги из-за коронавируса

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Большинство россиян предпочитают безналичную оплату товаров и услуг и стараются не трогать бумажные деньги из-за коронавируса. К такому выводу пришел Сбербанк на основании опроса портала "Рамблер", проведенного в марте.

"Опрос показал, что 42% опрошенных предпочитают безналичный способ оплаты в большинстве случаев и стараются не трогать бумажные деньги. Еще 9% признались, что стали гораздо чаще платить безналом из-за распространения коронавируса. 31% респондентов совершает платежи обоими способами в равной степени, а 18% редко использует банковские карты и "верит только в наличные", - отмечается в материалах Сбербанка.

При этом, по данным опроса, 54% опрошенных не принимают никаких мер гигиены после контакта с банкнотами и монетами, 26% старается вымыть руки, если купюры были старыми, а 20% респондентов протирает руки антибактериальной салфеткой или гелем после того, как подержали наличные.

Портал "Рамблер", входящий в экосистему Сбербанка, с 16 по 19 марта 2020 года провел опрос о том, каким образом россияне оплачивают товары и услуги. Среди опрошенных - 18% граждан до 35 лет, 43% - 36-50 лет и 39% - старше 50 лет.