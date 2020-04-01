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"Газпром" возобновил поставки газа в Китай по "Силе Сибири"

Ранее проводились плановые профилактические работы
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Поставки газа из России в Китай по газопроводу "Сила Сибири" возобновились 31 марта после завершения плановых профилактических работ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе "Газпрома".

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"Поставки газа китайским потребителям возобновлены и идут в штатном режиме", - отметили в пресс-службе.

Профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" проводилась с 16 марта. По договоренности, ранее достигнутой "Газпромом" и китайской CNPC, плановая профилактика оборудования и систем газопровода будет осуществляться два раза в год: весной и осенью.

Газопровод "Сила Сибири", запуск которого состоялся в декабре 2019 года, поставляет газ с Чаяндинского месторождения российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. В конце 2022 года по "Силе Сибири" должны начаться поставки с еще одного месторождения - Ковыктинского (крупнейшее на Востоке России по запасам газа).

Поставки по заключенному в 2014 году договору между "Газпромом" и китайской CNPC будут осуществляться в течение 30 лет. Ежегодный объем поставок газа - 38 млрд куб. м, сумма контракта - $400 млрд. В декабре 2019 года "Газпром" поставил в Китай по газопроводу "Сила Сибири" 328 млн куб. м газа.

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