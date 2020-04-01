В Москве утвердили список отсрочек, освобождений по налогам и арендным платежам

МОСКВА. 1 апреля. /ТАСС/. Расширенный перечень рассрочек по уплате налогов и освобождению от арендной платы для отдельных видов бизнеса, наиболее пострадавших вследствие снижения деловой активности и введения на время пандемии ограничительных мер, приняли в Москве. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"Президиум правительства Москвы принял постановление, расширяющее перечень рассрочек по уплате налогов и освобождению от уплаты арендной платы для отдельных видов бизнеса, наиболее пострадавших вследствие снижения деловой активности и введения ограничительных мер из-за распространения новой коронавирусной инфекции. С учетом внесенных изменений меры поддержки включают: продление до 31 декабря 2020 года срока уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу для налогоплательщиков-организаций, действующих в сфере торговли, общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга, гостиничного бизнеса и бытовых услуг населению, а также продление срока уплаты торгового сбора за I квартал 2020 года до 31 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

Согласно принятым мерам, от арендной платы освобождаются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, досуга, туризма, предоставления гостиничных услуг, услуг общественного питания, торговли и бытовых услуг, арендующие земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы, в случае, если деятельность этих организаций была приостановлена в рамках режима повышенной готовности.

"Освобождение будет действовать с первого числа месяца приостановления деятельности до последнего календарного дня месяца, в котором завершилось приостановление деятельности, но не ранее 1 июля 2020 года. Аналогичные освобождения от внесения арендной платы предоставят городские предприятия и учреждения, сдающие в аренду земельные участки и объекты нежилого фонда", - говорится в сообщении.

Также собственники зданий и помещений, используемых для размещения торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания, получат средства государственной поддержки в объеме уплаченной суммы налога на имущество организаций, земельного налога, арендной платы за землю при условии снижения арендных ставок для арендаторов, деятельность которых была приостановлена в рамках режима повышенной готовности. Согласно принятому указу мэром Москвы, в данном случае снижение арендных ставок должно быть не менее чем на 50% от первоначальных.