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Ассоциация банков РФ: поправки в закон о банкротстве создают высокий риск мошенничества

Излишним является исключение арбитражного управляющего из процедуры внесудебного банкротства, отмечают в АБР

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Предлагаемые изменения в закон "О несостоятельности (банкротстве)" в части внесудебного банкротства гражданина создают высокие риски мошенничества со стороны недобросовестных должников. Такой вывод содержится в направленных правительству РФ и законодателям замечаниях Ассоциации банков России (АБР) к поправкам в закон о банкротстве.

Ранее ТАСС сообщал, что Минэкономразвития внесло в правительство поправки в закон "О несостоятельности (банкротстве)" в части внесудебного банкротства гражданина. Согласно проекту документа, граждане смогут подавать публичное заявление самостоятельно через МФЦ или арбитражного управляющего, подача заявления через МФЦ будет бесплатной. Таким образом, для тех, кто попал в непростую финансовую ситуацию, предлагается срочно ввести упрощенную бесплатную процедуру урегулирования долга без обращения в суды на основе цифровой платформы.

Президент РФ Владимир Путин поручил Госдуме ускорить принятие законопроекта о внесудебном порядке признания гражданина банкротом, обеспечив повышение доступности этой процедуры для малообеспеченных. Документ опубликован 29 марта на сайте Кремля, поручение должно быть исполнено не позднее 17 апреля.

О замечаниях АБР

"Ассоциация банков России направила в Правительство РФ, Госдуму и Совет Федерации замечания на предлагаемые Правительством изменения в закон "О несостоятельности (банкротстве)" в части внесудебного банкротства гражданина. По оценке Ассоциации, предложения Правительства требуют дальнейшей доработки, так как содержат высокий риск нарушения интересов кредиторов должника и создают высокие риски мошенничества со стороны недобросовестных должников и роста невозврата задолженности физических лиц перед банками", - указано в сообщении ассоциации.

Ассоциация также отмечает, что излишним является исключение арбитражного управляющего из процедуры внесудебного банкротства как на стадии инициирования банкротства, так и на стадии его завершения. "Это приведет к дополнительным расходам со стороны кредиторов и злоупотреблениям со стороны должников в связи с отсутствием механизма удостоверения соответствия должника требованиям к условиям, обязательным для должника в процедуре внесудебного банкротства на всех ее этапах", - отмечает АБР.

Кроме того, банкиры предлагают установить срок в один год для процедуры внесудебного банкротства вместо предлагаемых шести месяцев, определить в диапазоне 250-500 тыс. руб. размер денежных обязательств, при котором должник имеет право обратиться с публичным заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке, а также уточнить ряд других критериев для подачи такого заявления.

По мнению АБР, в законопроекте не установлены последствия после признания гражданина банкротом во внесудебном порядке в отличие от действующих в законодательстве ограничений на получение кредитов, занятие должностей, и предлагается применять последствия по аналогии с признанием гражданина банкротом по решению арбитражного суда.

Ассоциация считает, что минимальный срок вступления закона в силу должен составлять не менее шести месяцев вместо предложенного правительством РФ срока в один месяц, поскольку предусмотренные изменения потребуют от кредитных организаций, МФЦ и других участников процесса внесудебного банкротства перестройки внутренних процессов, а в ряде случаев и доработки программного обеспечения.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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