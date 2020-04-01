Utair упростила обмен и возврат билетов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания Utair на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией упростила обмен и возврат билетов. Теперь деньги за них смогут получить все пассажиры, даже по невозвратным билетам, сообщили в среду журналистам в пресс-службе перевозчика.

"Для удобства пассажиров Utair упростил правила обмена и возврата билетов. Теперь билеты по всем тарифам авиакомпании, даже невозвратным, можно обменять или вернуть. Билеты по любому тарифу, купленные с 1 апреля 2020 года, можно обменять на другую дату вылета или сдать", - сказано в сообщении. В компании добавили, что за обмен и возврат предусмотрена комиссия.

Так, пассажиры тарифов "премиум" и бизнес" смогут сдать или обменять билеты, заплатив комиссию 100 руб. и 500 руб. соответственно, пассажиры тарифа оптимум - 500 руб. и 1 тыс. руб., а тарифа минимум - за 1 тыс. руб. и 1,5 тыс. руб.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний", в 2019 году она перевезла более 7,7 млн человек. По итогам 2018 года ее чистый убыток составил почти 22 млрд руб. против 2,43 млрд руб. чистой прибыли годом ранее. Убыток компании по МСФО за первое полугодие 2019 года составил почти 9,5 млрд руб. против убытка в 5,2 млрд руб. за аналогичный период 2018 года. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК- инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).