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РФПИ поможет Минтрансу и ГК "Автодор" привлекать средства для транспортной инфраструктуры

Сотрудничество сторон будет направлено на привлечение внебюджетных источников финансирования для строительства нескольких ключевых магистралей

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Министерство транспорта РФ и ГК "Автодор" подписали соглашение о совместной реализации проектов модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в России. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда.

Сотрудничество сторон будет направлено на привлечение внебюджетных источников финансирования для строительства ряда ключевых магистралей. Среди них, в частности, реконструкция и строительство участков автодорог М-4 "Дон", М-1 "Беларусь" и развитие международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай".

Минтранс РФ, ГК "Автодор" и РФПИ в рамках соглашения планируют в III квартале 2020 года выбрать проекты, которые будут реализовываться с привлечением средств фонда и его иностранных партнеров.

В сообщении РФПИ отмечается, что о готовности инвестировать в развитие отечественной транспортной инфраструктуры заявляли российские и иностранные строительные компании, в том числе из Турции и Китая. Также обсуждалось привлечение ведущей итальянской госкомпании по управлению автодорогами ANAS к эксплуатации новых трасс.

По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, подписанное соглашение поможет реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

"Сотрудничество с ключевыми инвесторами уже позволило привлечь в дорожную отрасль свыше 200 млрд рублей. Рассчитываем, что развитие диалога с РФПИ позволит еще больше активизировать привлечение инвестиций в отечественные автодороги", - отметил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко, слова которого приводятся в пресс-релизе компании.

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Россия
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