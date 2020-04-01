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В кабмине Сербии назвали фейком информацию об отмене Приштиной торговых пошлин

Приштина ввела дополнительные ограничения

БЕЛГРАД, 1 апреля. /ТАСС/. Сообщения об отмене непризнанным Косово торговых пошлин на сербские товары являются ложными: Приштина, напротив, ввела дополнительные ограничения. Об этом заявил в среду глава Канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Сербии Марко Джурич.

"[Экс-премьер непризнанного Косова Албин] Курти не отменил пошлины. Не поддавайтесь ложным новостям. Премьер временных институтов самоуправления в Косове объявил, если быть точными, только о временной приостановке пошлин, и то условно, а в то же время он вводит новые штрафные меры для наших граждан и экономики, которые называет реципроцитетом (принципом взаимности - прим. ТАСС)", - цитирует Джурича пресс-служба канцелярии.

По словам сербского политика, "ситуация в крае не разрядилась и не вернулась в состояние до введения пошлин на товары из Центральной Сербии, напротив, вероломно вводятся не существовавшие ранее барьеры для торговли и свободного перемещения людей и товаров". "Данное решение - это театральное представление, предназначенное для части международного сообщества", - подчеркнул Джурич.

23 марта кабмин непризнанного Косова поддержал решение Курти и отменил торговые пошлины на сырье из Центральной Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Перед этим 27 февраля Курти заявил об отмене части тарифов на сербские и боснийские товары с 15 марта, а также об их полной отмене на три месяца с 1 апреля. В то же время сообщалось, что торговые пошлины будут введены вновь с 15 июня, если Белград не прекратит добиваться от стран отзыва признания косовской независимости.

В ноябре 2018 года Приштина ввела против сербских товаров пошлины в размере 10%, что вызвало резкую реакцию Белграда. После этого 21 ноября 2018 года косовары увеличили пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины еще на 100%, что привело к полной заморозке диалога с Белградом. Ущерб Белграда от тарифов превышает €1 млн в день. Изначально пошлины Приштины являлись ответом на неудачную попытку вступления в Интерпол, которая провалилась благодаря усилиям Белграда.

На протяжении последнего года дипломаты Сербии активно призывали развивающиеся страны пересмотреть решение о признании независимости Косова. За этот период сторону Белграда заняли 16 стран, включая Гану, Папуа - Новую Гвинею, Бурунди, Республику Суринам, Гвинею-Бисау, Либерию, Лесото, Мадагаскар, Республику Палау. Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В настоящее время самопровозглашенную республику, по версии Сербии, признали 92 страны, 96 не признали, а еще пять не высказали свою позицию, против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай, а также пять стран - членов ЕС.

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