ЦБ с 3 апреля начнет серию регулярных онлайн конференций по текущей ситуации в экономике

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Банк России с 3 апреля начинает серию регулярных онлайн пресс-конференций по теме "Текущая ситуация и стабилизационные меры", сообщается на сайте регулятора.

"В ходе мероприятия председатель Банка России Эльвира Набиуллина представит видение регулятором текущей ситуации, расскажет о реализации принятых и о планируемых мерах, направленных на снижение влияния пандемии коронавируса и волатильности на финансовых рынках на финансовый сектор, экономику и граждан", - указано в сообщении.

Аналогичные пресс-конференции будут проходить еженедельно и анонсироваться на сайте Банка России.