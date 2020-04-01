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ВТБ выдал первые краткосрочные кредиты на выплату зарплат

Первые пилотные сделки проведены в Москве с компаниями сферы общественного питания

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Банк ВТБ провел первые пилотные сделки по выдаче краткосрочных кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) для выплаты зарплат в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"ВТБ начал предоставлять краткосрочные кредиты малому бизнесу на выплату заработной платы сотрудникам. Первые пилотные сделки проведены в Москве с компаниями сферы общественного питания: производителем и поставщиком питания в медицинские и детские образовательные учреждения ООО "Вкусный выбор" и одним из ресторанов сети ВВ Cafe. Суммарный объем полученных этими клиентами в банке займов под 0% составил 9,2 млн рублей", - отмечается в сообщении.

В банке добавили, что такие кредиты будут предоставляться клиентам на срок до шести месяцев. Рассмотрение заявки проходит за один день.

Ранее на встрече бизнесменов с президентом РФ Владимиром Путиным первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство РФ прорабатывает возможность выдачи неотложных кредитов на выплату заработных плат через Сбербанк и ВТБ.

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