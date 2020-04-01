Госдума приняла закон о расширении прав резидентов не зачислять валюту на свои счета

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, расширяющий перечень случаев, когда резидентам предоставляется право не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или рубли. Документ был инициирован правительством.

Сейчас, согласно законодательству, резидент обязан получить от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или рубли от экспорта товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, а также средства, причитающиеся в соответствии с условиями договоров займа. Принятый закон расширяет перечень случаев, когда резидентам предоставляется право не зачислять валюту на свои банковские счета в уполномоченных банках за счет проведения зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из внешнеторговых договоров (контрактов).

Норма будет действовать, если речь идет о договорах, условиями которых предусматривается оказание нерезидентам услуг, включенных в перечень, утверждаемый правительством РФ по согласованию с Банком России. В перечень таких услуг могут быть включены, например, услуги в сфере информационных технологий или в сфере образовательной деятельности, говорится в пояснительной записке.

Для средних и крупных компаний, особенно в сфере информационных технологий, отсутствие возможности зачета встречных требований приводит к дополнительным финансовым издержкам, указывают в правительстве.

"Предлагаемые изменения позволят снизить административную нагрузку на российских экспортеров услуг и снизить их накладные расходы, связанные с проведением валютных операций по соответствующим внешнеторговым сделкам", - говорится в сопроводительных материалах к документу.

Законом предусматривается отложенный срок вступления документа в силу (с 1 января 2021 года) с учетом необходимости разработки и принятия постановления правительства РФ.