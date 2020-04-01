Госдума приняла закон о выведении инвестсоветников из под действия антиотмывочного закона

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, исключающий инвестиционных советников из сферы применения закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Документ инициирован группой депутатов Госдумы по главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Сейчас профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе инвестсоветники, относятся к организациям, проводящим операции с денежными средствами или иным имуществом, а значит, обязаны проводить идентификацию своих клиентов. "Однако деятельность по инвестиционному консультированию, хоть и отнесена к профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, не предполагает совершения операций с денежными средствами или финансовыми инструментами. То есть применительно к этой деятельности фактически отсутствует предмет контроля в рамках закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - говорится в пояснительной записке.

В связи с этим закон исключает инвестиционных советников из сферы правоприменения соответствующего закона. При этом к организации, совмещающей деятельность по инвестиционному консультированию с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, нормы данного закона будут применяться в части деятельности, предполагающей совершение операций с имуществом клиентов, указывается в пояснительной записке. Поскольку сейчас инвестиционным советником может являться как юридическое, так и физическое лицо (индивидуальный предприниматель) и на советников - физических лиц действующая редакция антиотмывочного закона не распространяется, закон коснется только инвестиционных советников - юридических лиц.

Кроме того, закон дает профучастникам рынка ценных бумаг, осуществляющим на основании лицензии ЦБ РФ деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, право проводить упрощенную идентификацию лиц при открытии и ведении лицевых счетов в реестре владельцев ценных бумаг. Держатели реестра смогут поручать проведение идентификации и обновление информации о лицах, которым открыты счета в реестре, не только кредитным организациям, но и другим профучастникам рынка ценных бумаг, выполняющим функции трансфер-агентов в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.

Согласно принятым во втором чтении поправкам, инвестиционным советникам, совмещающим свою деятельность с иными видами деятельности на финансовом рынке, разрешено проводить упрощенную идентификацию клиентов. В настоящее время такое право имеется у них в отношении иных видов деятельности на финансовом рынке. Также поправками меняется периодичность обновления держателем реестра информации о клиентах, которым открыты лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, - с одного раза в год до одного раза в три года.

Инвестиционных советников, не совмещающих свою деятельность с иными видами деятельности на финансовом рынке, предполагается исключить из числа финансовых организаций, обязанных исполнять требование закона в части идентификации своих клиентов, сообщения о сомнительных операциях и других требований. Вместо этого они будут обязаны выдавать уполномоченному органу по его запросу информацию о клиентах, которым предоставлены индивидуальные инвестиционные рекомендации, об инвестиционных профилях данных клиентов, а также о содержании инвестиционных рекомендаций.