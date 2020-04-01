Эксперты: внебюджетные фонды могут лишиться от 195 млрд до 2,3 трлн рублей из-за пандемии

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонд социального страхования (ФСС) могут недополучить собственных доходов от 195 млрд рублей до 2,345 трлн рублей при различных сценариях развития пандемии, подсчитали эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ.

Отмечается, что объем потерь страховых взносов будет зависеть как от сокращения Фонда оплаты труда (ФОТ), так и от сокращения рабочих мест. Кроме того, предварительные результаты моделирования показывают, что общий объем выпадающих доходов будет зависеть от глубины и сроков кризиса.

Согласно расчетам экспертов, самый негативный сценарий предусматривает сокращение рабочих мест и фонда оплаты труда на 20% и восстановительный период девять месяцев, в этом случае снижение собственных доходов фондов составит 2,345 трлн рублей.

Наиболее позитивный сценарий, предусматривающий сокращение рабочих мест и фонда оплаты труда на 5%, а также восстановление в течение трех месяцев, предполагает снижение собственных доходов фондов на 195,4 млрд рублей, указывается в материалах.

В случае, если восстановление продлится шесть месяцев, а рабочие места и ФОТ сократятся на 10% или на 15%, снижение доходов внебюджетных фондов составит 781,7 млрд рублей или 1,172 трлн рублей соответственно.

"Начиная с марта 2020 года, стоит ожидать сокращения ежемесячных страховых взносов во внебюджетные фонды - ПФР, ФОМС и ФСС", - указывают эксперты ВШЭ.

По оценкам ВШЭ, в результате снижения экономической активности следует ожидать уменьшения фонда оплаты труда, в том числе за счет перевода части работников на режим неполной занятости, сокращения количества рабочих мест, в том числе в форме неоплачиваемых отпусков, а также общего падения доходов населения.

Экономисты отмечают, что основными ожидаемыми последствиями для институтов социального страхования, обеспечивающих около 70% всех социальных выплат, является, в том числе, снижение доходов внебюджетных фондов за счет страховых взносов - ПФР, ФСС и ФОМС.

"Сокращение собственных доходов внебюджетных фондов за счет сокращения страховых взносов потребует определения дополнительных источников финансирования выпадающих доходов для исполнения социальных обязательств", - добавляют экономисты.