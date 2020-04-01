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Белоруссия вводит временный запрет на вывоз лука, гречки и чеснока

Эти товары запретили вывозить вне зависимости от страны их происхождения

МИНСК, 1 апреля. /ТАСС/. Белоруссия вводит временный запрет на вывоз за пределы страны отдельных видов товаров, среди которых гречиха, гречневая крупа, лук-севок, лук репчатый и чеснок. Это предусмотрено принятым постановлением Совета министров Белоруссии, зарегистрированном в среду на национальном правовом интернет-портале.

"Эти товары запрещено вывозить вне зависимости от страны их происхождения, в том числе при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - отмечается в документе.

Правительство поручило министерству иностранных дел уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятом запрете, а также внести на ее рассмотрение предложение о применении другими государствами ЕАЭС аналогичных мер. В Совмине уточнили, что временный запрет на вывоз отдельных видов товаров вводится на три месяца.

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в связи с распространением коронавируса ранее приняла решение о введении второго пакета мер, направленных на установление временного запрета на вывоз из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отдельных видов продовольственных товаров. Среди них - репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков.

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Белоруссия
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