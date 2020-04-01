Госдума приняла закон, расширяющий перечень безнадежных долгов перед бюджетом

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, расширяющий перечень случаев признания просроченных платежей в бюджет безнадежными ко взысканию. Речь идет о долгах компаний-банкротов и банкротов-физических лиц.

Документ инициирован правительством и вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ. Сейчас в Бюджетном кодексе есть сокращенный перечень случаев признания платежей безнадежными к взысканию - банкротство индивидуальных предпринимателей, ликвидация юридических лиц и смерть граждан.

Принятый закон относит к таким случаям признание банкротом гражданина, который не является индивидуальным предпринимателем. Долг будет безнадежным и в случае исключения юрлица по решению регистрирующего органа из единого госреестра юрлиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об отсутствии у должника имущества, на которое может быть наложено взыскание. По мнению правительства, эти нормы "нивелируют риски необоснованного признания безнадежной к взысканию и последующего списания задолженности, потенциально возможной к поступлению в бюджетную систему РФ".

Допускается также возможность признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет в случае освобождения гражданина от исполнения наказания в виде штрафа в порядке амнистии и помилования.

Закон разработан с учетом поручений президента РФ в целях совершенствования исполнения бюджетных полномочий администраторов доходов бюджета и устранения условий, способствующих росту дебиторской задолженности.