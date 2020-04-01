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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Bloomberg: Россия не будет увеличивать добычу нефти с 1 апреля

Как сообщил источник в трейдинговых кругах, Саудовская Аравия уже подняла производство нефти свыше 12 млн баррелей в сутки
Описание
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Российские нефтяные компании не будут увеличивать добычу нефти с 1 апреля, когда истекли ограничительные договоренности ОПЕК+, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

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При этом Саудовская Аравия 1 апреля уже подняла производство нефти свыше 12 млн баррелей в сутки, сообщил ТАСС источник в трейдинговых кругах. Официальных комментариев от Минэнерго России и Саудовской Аравии получить не удалось.

Ранее глава "Татнефти" Наиль Маганов говорил ТАСС по итогам совещания нефтяников в Минэнерго, что увеличивать добычу в апреле нет экономической целесообразности, так как на рынок давит переизбыток нефти из-за влияния коронавируса.

Планы Саудовской Аравии были озвучены ранее, и они кардинально отличаются от позиции России. Так, саудиты намерены поднять добычу нефти до 12,3 млн баррелей в сутки, что на треть выше уровня марта. При этом экспорт сырья королевство планирует довести до 10,6 млн баррелей в сутки, что станет возможным в том числе за счет переориентации поставок с внутреннего рынка.

Теги
РоссияСаудовская АравияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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