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Песков сообщил, что диалог с Саудовской Аравией по нефти пока не ведется

При этом пресс-секретарь президента России подчеркнул, что отношения двух стран находятся "на достаточно высоком уровне"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Диалог Москвы и Эр-Рияда по ситуации на рынке нефти в настоящее время не идет, но он может быть проведен при необходимости. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент - нет", - ответил представитель Кремля на вопрос, идет ли сейчас диалог между Россией и Саудовской Аравией по нефтяным вопросам. Он при этом подчеркнул, что отношения двух стран находятся "на достаточно высоком уровне". "У нас могут быть определенные разногласия, но в целом наши двусторонние отношения с Саудовской Аравией позволяют при необходимости осуществлять достаточно эффективный диалог", - сказал Песков.

На вопрос, планируются ли телефонные контакты президента РФ Владимира Путина с руководством Саудовской Аравии, Песков ответил, что "в обозреваемой повестки дня - нет". "Но это не значит, что он не появится, при необходимости сейчас очень оперативно согласовываются телефонные звонки", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаудовская АравияПесков, Дмитрий Сергеевич
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