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Новак доложил Путину об итогах консультаций с главой Минэнерго США

Главы Минэнерго России и США обсудили текущее состояние мирового нефтяного рынка

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Глава Минэнерго РФ Александр Новак доложил президенту РФ Владимиру Путину об итогах своих консультаций по телефону с министром энергетики США Дэном Бруйеттом. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Он назвал странным вопрос, доложил ли Новак Путину о результатах этих переговоров, указав на невозможность ситуации, "когда министр что-то утаивает от президента". "Ну как вы думаете, он что, отложит это на несколько дней?" - добавил Песков, отвечая на уточняющий вопрос, состоялся ли уже этот доклад.

Переговоры министров энергетики двух стран состоялись 1 апреля после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 30 марта.

Главы Минэнерго обсудили текущее состояние мирового нефтяного рынка, перспективные направления сотрудничества, договорились продолжить диалог и отметили необходимость найти ответы на существующие вызовы в мировой энергетике.

Министры отметили, что падение спроса и избыток на нефтяном рынке не способствуют поступательному развитию мировой энергетики и создают риски стабильного снабжения рынка после начала восстановления мировой экономики.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичНовак, Александр ВалентиновичСШАРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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