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Песков: тема экспорта зерна, возможно, будет обсуждаться на совещании у Путина

Ранее Минсельхоз сообщил о предложении с 1 апреля ввести квоту в 7 млн тонн на экспорт зерна из России

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что тема введения квоты на экспорт зерна из России будет обсуждаться на совещании главы государства с членами правительства в среду.

"Не могу исключать и, возможно, он [вопрос о введении квоты] как-то будет затрагиваться и сегодня на правительстве", - сказал представитель Кремля журналистам. При этом он заметил, что "это вопрос правительства - вопрос регулирования рынка зерна".

Ранее Минсельхоз сообщил о предложении с 1 апреля ввести квоту в 7 млн тонн на экспорт зерна из России.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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