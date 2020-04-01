Песков: тема экспорта зерна, возможно, будет обсуждаться на совещании у Путина

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что тема введения квоты на экспорт зерна из России будет обсуждаться на совещании главы государства с членами правительства в среду.

"Не могу исключать и, возможно, он [вопрос о введении квоты] как-то будет затрагиваться и сегодня на правительстве", - сказал представитель Кремля журналистам. При этом он заметил, что "это вопрос правительства - вопрос регулирования рынка зерна".

Ранее Минсельхоз сообщил о предложении с 1 апреля ввести квоту в 7 млн тонн на экспорт зерна из России.