Пассажиропоток российских аэропортов к концу марта снизился на 75%

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Пассажиропоток российских аэропортов в марте снизился на 75% по отношению к прошлогодним показателям. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Международной ассоциации аэропортов (ММА).

"За минувшие сутки пассажиропоток в крупнейших российских аэропортах просел еще на 5%. Отрасль завершила март на уровне -75%", - говорится в сообщении ММА.

Россия с 27 марта отменила все регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян. С 26 марта в российских аэропортах начали досматривать россиян, прибывающих из стран, где зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом. У них измеряют температуру и берут материал для теста на вирус.