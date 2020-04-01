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Госдума отменила утилизационный сбор для временно ввозимых в Pоссию автомобилей

В частности, КС признал не соответствующим конституции положения закона "Об отходах производства и потребления" об уплате утилизационного сбора

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании в среду приняли во втором и сразу в третьем чтении правительственный законопроект, который исключает уплату утилизационного сбора для временно ввозимых на территорию РФ транспортных средств.

Документ разработан в целях реализации постановления Конституционного суда РФ от 19 июля 2019 года. В частности, КС признал не соответствующим конституции положения закона "Об отходах производства и потребления" об уплате утилизационного сбора. Так, лица, которые временно ввозят транспортные средства на территорию РФ, обязаны уплачивать сбор на таких же условиях, что и в отношении транспорта, который помещен под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в стране.

Как отмечали авторы инициативы, действующие нормы приводят к тому, что лица, которые временно ввозят транспортные средства в РФ, должны уплачивать "экономически необоснованный" платеж, "что свидетельствует о произвольном характере правового регулирования в этой части". В связи с этим такие лица будут освобождены от уплаты утилизационного сбора.

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