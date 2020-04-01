Дума приняла закон о дистанционной продаже лекарств и медицинских препаратов

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о дистанционной продаже лекарств и медицинских препаратов.

Согласно поправкам ко второму чтению, новые нормы не коснутся продажи лекарств по рецептам, однако в условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, правительство будет вправе установить временный порядок дистанционной торговли отдельными рецептурными лекарственными препаратами. Таким правом правительство может воспользоваться до конца 2020 года.

Правительство должно будет разработать порядок выдачи разрешений на дистанционную торговлю рецептурными лекарственными препаратами, а также ввести требования к аптечным организациям, которые смогут торговать такой продукцией, и установить правила доставки препаратов.

Нововведение не распространяется на наркотические, сильнодействующие и психотропные лекарственные средства и препараты, в которых содержится свыше 25% этилового спирта.

Новые нормы направлены на поддержку россиян в условиях распространения коронавирусной инфекции, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Принятие данных решений особенно необходимо в условиях режима самоизоляции. Закон позволит людям с хроническими заболеваниями, пенсионерам, получить необходимые лекарства, не покидая дом", - заявил журналистам Володин.

Продавать лекарства онлайн смогут только аптечные организации, которые имеют лицензию на фармацевтическую деятельность и соответствующее разрешение от федерального органа исполнительной власти. Как отметил первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль ("Единая Россия"), за этими нормами будет осуществляться "строгий контроль".

"В случае обнаружения в интернете сайтов или онлайн-магазинов, которые осуществляют продажу лекарств без необходимой лицензии и разрешения на осуществление такой деятельности, такие сайты будут вноситься в реестр запрещенных сайтов и блокироваться", - заявил Огуль ТАСС.