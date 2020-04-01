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Ученые РФ создадут цифровой двойник для строительства систем ветровой энергетики в Арктике

Программа способна рассчитать режимы работы ветроагрегата с учетом ресурсов ветровой энергии в месте размещения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Российские ученые в рамках международного научного проекта планируют к 2021 году разработать цифровую аналитическую систему (цифровой двойник), которая позволит просчитать любые параметры при создании ветровых электростанций в Арктике. Об этом ТАСС в понедельник сообщил руководитель российской проекта, директор Научно-образовательного центра "Возобновляемые виды энергии и установки на их основе" Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) профессор Виктор Елистратов.

"Мы занимаемся в рамках проекта разработкой цифровых двойников объектов энергоснабжения в Арктике, которые используют местные возобновляемые источники энергии. В частности, работаем с ветровой энергией. Соответственно, создаем цифровой двойник модульной ветроэнергетической установки мощностью до 100 кВт. Думаю, что концепция и реальные решения по использованию данной технологии будут подготовлены в 2021 году", - сказал Елистратов.

Он пояснил, что цифровой двойник - это виртуальная компьютерная 3D-модель, имитирующая реальную энергоустановку и позволяющая оптимизировать технико-экономические характеристики. Она способна рассчитать режимы работы ветроагрегата с учетом ресурсов ветровой энергии в месте размещения, рассчитать его конструкцию с учетом нагрузок, возникающих при воздействии ветра и других факторов. Для создания установки будут предложены конструкционные материалы, адаптированные к условиям севера.

"Наша разработка позволит выработать методологию обоснования параметров системы энергоснабжения с использованием возобновляемых источников для объектов в Арктике. Любое поселение, которое захочет, чтобы у него по госпрограмме "Развитие энергетики" была создана такая комбинированная гибридная система может обратиться, мы сможем для него рассчитать все параметры и предложить оптимальное энергетическое решение, которое позволит существенно сэкономить дорогое дальнепривозное топливо, поставляемое в рамках "северного завоза ", - отметил Елистратов.

По его словам, разработки ведутся в рамках российско-финляндского проекта ENI. В проекте участвуют две петербургские организации: СПбПУ, центральный НИИ конструкционных материалов "Прометей" (входит в Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"), а также финский партнер - Лаппенранский университет технологий.

Государственная программа "Развитие энергетики" входит в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) на период до 2024 года". КПМИ предполагает строительство более 500 различных объектов транспортной и энергетической инфраструктуры в Арктике: дорог, мостов, аэропортов, подходов к портам, логистических центров, объектов Северного морского пути и других. Общая стоимость проектов составляет 7 трлн рублей, из которых только около 3 трлн рублей планируется выделить из федерального бюджета, а остальные средства привлечь у инвесторов.

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