Белоусов возглавил совет директоров РЖД

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов избран председателем совета директоров "Российских железных дорог" (РЖД), говорится в сообщении холдинга.

В начале марта правительство утвердило новый состав совета директоров РЖД, в него вошли 14 человек.

Помимо Белоусова, новыми членами совета директоров стали вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр экономического развития Максим Решетников, заместитель министра финансов Алексей Сазанов, первый заместитель министра строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин и председатель совета директоров "Совкомфлота" Сергей Франк.

Покинули совет директоров глава "Почты России" Максим Акимов (возглавлял прежний совет в должности вице-премьера), председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, бывший руководитель МЧС Владимир Пучков, председатель совета директоров "Русской холдинговой компании" Александр Рязанов, глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и основной владелец группы ЕСН Григорий Березкин.

Свои места в совете директоров сохранили гендиректор РЖД Олег Белозеров, министр транспорта Евгений Дитрих, заместитель министра финансов Андрей Иванов, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, председатель группы "Каскол" Сергей Недорослев и экс-председатель правления государственного железнодорожного холдинга "Австрийские железные дороги" Кристиан Керн.